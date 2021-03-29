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Культура

16:16

Кинокритик объяснил, почему боевик российского режиссера возглавил прокат в США

культура

Фото: кадр из фильма "Никто"; режиссер – Илья Найшуллер; производство – 87North

Российский режиссер Илья Найшуллер, чей фильм "Никто" в выходные 27–28 марта занял первое место по сборам в кинотеатрах США, сумел привнести что-то новое в жанр боевика. Такое мнение в беседе с RT высказал кинокритик Роман Григорьев.

"Это давно пора было кому-то сделать. Вот нашелся наш парень, который придумал технически, как можно снимать боевики, чтобы вовлеченность зрителя была максимальна. Это и технические какие-то решения, и в том числе динамика", – сказал эксперт.

Он отметил, что с начала 2000-х сам жанр находился в состоянии застоя, но "Никто" возродил зрительский интерес.

Григорьев уверен, что личность режиссера и участие в съемках русских актеров никак не повлияли на интерес к картине.

Фильм российского режиссера возглавил американский прокат впервые. Картину показали в 2 460 кинотеатрах. В США боевик заработал 6,7 миллиона долларов. В других странах картина собрала еще 5 миллионов долларов.

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