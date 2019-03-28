Сын Киркорова поступил в академию ФК "Барселона"

Фото: www.instagram.com/fkirkorov

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны" в Москве.

"Мартин поступил в академию "Барселоны"! И теперь мы начинающие футболисты", – написал певец в Instagram.



По словам Киркорова, 31 марта пройдет большой просмотр юных футболистов от 8 до 14 лет. Победители получат гранты на бесплатное обучение в академии.

Мартин-Кристин Киркоров родился в 2012 в США от суррогатной матери. У Киркорова есть дочь Алла-Виктория, которая также родилась в США в 2011 году от суррогатной матери.

Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале ранее признался, что собирался убить певца якобы по заказу Максима Галкина.