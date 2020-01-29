"В городе Лжедмитрове": первый в 2020 году показ пройдет 12 февраля

Фото: предоставлено организаторами
12 февраля в ДК имени Зуева пройдет первый в 2020 году показ спектакля Максима Виторгана "В городе Лжедмитрове" – самая нашумевшая премьера прошлого года, сказка для взрослых о любви, лжи и пользе мусора.
"В городе Лжедмитрове" – это фантасмагорическая история о жизни в закрытом наукограде, полном всяческих аномалий и странностей. Основан он был по распоряжению руководителя советской ядерной программы Л. П. Берии над прорытым под ним первым ядерным коллайдером. Ни въехать, ни выехать из Лжедмитрова "невозможно физически и запрещено законодательно". Единственный человек за всю историю города, которому удалось это сделать, – главный герой, в прошлом достаточно известный музыкант, а ныне риелтор Антон.
И вот теперь Антон возвращается по приглашению мэрии на родину, чтобы выступить на Дне города, который по традиции совпадает с днем выборов старого нового мэра. Ни сам Антон, ни кто-либо другой не знают, как Антону 25 лет назад удалось вырваться из Лжедмитрова. Надо сказать, что Антон почему-то вообще ничего не помнит о жизни в родном городе. Его ждет масса открытий и воспоминаний: вместе с воздухом Лжедмитрова к нему постепенно возвращается память. Люди, которых он встречает, вызывают в нем то восторг, то ужас: судя по всему, все они мута... Тсс! Это слово нельзя произносить!
Эта история с непредсказуемым финалом полна иронии и сатиры, драматизма и философии. Здесь каждому предстоит сделать очень непростой для себя выбор и решить, кто он. Герой? Жертва? Участник? Свидетель? Здесь любовь – враг, а память – убийца. Здесь под ногами дрожит земля и гудит ядерный коллайдер, расщепляя на элементарные частицы все живое.
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