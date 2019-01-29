Три выставки на ВДНХ продлили свою работу, сообщает пресс-служба выставочного комплекса. Речь идет об экспозициях "Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея", "Явление героя. В поисках Михаила Булгакова" и "Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева".
Такое решение было принято в связи с тем, что гости ВДНХ оценили экспонаты и увлекательные экскурсии. Выставку "Главные герои", которая проходит в павильоне "Рабочий и колхозница", продлили до 21 апреля включительно. Там же до 10 мая будет открыта экспозиция "Явление героя. В поисках Михаила Булгакова", подготовленная ВДНХ совместно с Государственным музеем М. Булгакова.
"Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева" будет принимать гостей в павильоне "Гидрометеорология" вплоть до 28 апреля.
Ранее сообщалось, что в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ стартовал новый сезон цикла лекций о современной цифровой журналистике. Партнером проекта выступает факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. 23 января состоялась лекция "Как проверить подлинность фотографии в цифровую эпоху".
Более 400 тысяч человек посетили ВДНХ в праздничные дни. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года там прошло более 100 развлекательных мероприятий. Наибольшее количество гостей было на ВДНХ в новогоднюю ночь. Там собралось более 20 тысяч человек. Центральной концертной площадкой стал каток "Ракета". Те, кто пришел встречать Новый год на ВДНХ, смогли увидеть фейерверк из 300 залпов.
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