Депп в образе Джека Воробья посетил пациентов онкоцентра в Париже

Фото: видео канала Juiced TV

Американский актер Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил пациентов института Кюри в Париже, который занимается лечением онкологических заболеваний.

Таким образом, актер сделал сюрприз не только маленьким пациентам, но и их семьям, медперсоналу, врачам и исследователям.

"Огромное спасибо Джонни Деппу за его время, поддержку и энергию", – говорится на странице института в Instagram. Запись появилась под фотографиями актера с пациентами.