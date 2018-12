Мик Джаггер поставит балет на музыку The Rolling Stones

Фото: АР/Jane Barlow/PA

Музыкант и продюсер Мик Джаггер совместно с балериной Мелани Хамрик работает над балетом на музыку легендарных The Rolling Stones. Об этом пишет The Times.

По информации издания, название балета еще не утвердили, а его премьера запланирована на 2019 год. Уникальный балет представят на двух ведущих мировых балетных фестивалях, уточняет газета.

Как рассказал представитель Джаггера, в балет включили композиции You Can’t Always Get What You Want, Paint It Black and She’s a Rainbow. Заглавную партию в постановке будет исполнять 31-летняя Мелани Хамрик. В апреле 2019 года балет на музыку Джаггера покажут на подмостках Мариинского театр в Санкт-Петербурге, а затем его премьера состоится в нью-йоркском Линкольн-центре.

Группа The Rolling Stones за свою полувековую карьеру выпустила около 50 студийных и концертных альбомов общим тиражом более 250 миллионов экземпляров. На счету музыкального коллектива – десятки концертных туров, в ходе которых исполнители выступили перед рекордным числом зрителей. Последний студийный альбом The Rolling Stones – Blue & Lonesome – вышел в декабре 2018 года.