Гости премии "Золотой глобус" придут в черных нарядах в знак протеста

28 декабря, 14:57
Фото: AP/Matt Sayles
Актеры собираются прийти на церемонию вручения премии "Золотой глобус" в черных нарядах. Тем самым они хотят выразить протест против харассмента в Голливуде.
Как сообщает "Газета.ру", намерение по меньшей мере нескольких приглашенных мужчин надеть черное в знак солидарности со своими коллегами-женщинами подтвердили актер Дуэйн Джонсон и Илария Урбинанти – стилист актера Тома Хиддлстона.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что многие актрисы могут явиться на церемонию в черных нарядах, протестуя против многочисленных случаев домогательств в Голливуде. К этой акции также планируют присоединиться номинанты и ведущие премии.
Волна разоблачений различных деятелей Голливуда в сексуальных домогательствах началась с продюсера Харви Вайнштейна. С тех пор список обвиняемых продолжает расти. В частности, в нем оказались актеры Кевин Спейси и Стивен Сигал.
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