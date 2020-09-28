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Культура

14:57

Кашин и Мардан стали ведущими "Судного дня" на радио "Комсомольская правда"

культура

Фото: архив радио "Комсомольская правда"

На радио "Комсомольская правда" 25 сентября стартовал новый проект "Судный день". Его ведущими стали Сергей Мардан и Олег Кашин. Эфир программы будет проходить каждую пятницу в 18:00.

Оба ведущих – непримиримые оппоненты в спорах. Во время программы у каждого из них будет право на звонок другу и помощь радиослушателей. А если во время спора ведущие разругаются, то им придется кинуть монетку, чтобы выключить микрофон оппонента на три минуты.

"Я давно мечтал познакомиться с Сергеем, для меня это такой народный герой, с которым можно поспорить за столом или у гаражей, но в эфире тоже нормально", – рассказал Кашин.

Сергей Мардан со своей стороны от комментариев отказался и пообещал высказать все Кашину в прямом эфире.

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