Кашин и Мардан стали ведущими "Судного дня" на радио "Комсомольская правда"

Фото: архив радио "Комсомольская правда"

На радио "Комсомольская правда" 25 сентября стартовал новый проект "Судный день". Его ведущими стали Сергей Мардан и Олег Кашин. Эфир программы будет проходить каждую пятницу в 18:00.

Оба ведущих – непримиримые оппоненты в спорах. Во время программы у каждого из них будет право на звонок другу и помощь радиослушателей. А если во время спора ведущие разругаются, то им придется кинуть монетку, чтобы выключить микрофон оппонента на три минуты.

"Я давно мечтал познакомиться с Сергеем, для меня это такой народный герой, с которым можно поспорить за столом или у гаражей, но в эфире тоже нормально", – рассказал Кашин.

Сергей Мардан со своей стороны от комментариев отказался и пообещал высказать все Кашину в прямом эфире.