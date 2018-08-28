HBO выкупила права на показ российской комедии

Североамериканская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO приобрела права на показ российского фильма "Про любовь. Только для взрослых". Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Russian World Vision, которая осуществляет коммерческую реализацию прав на показ картины за рубежом.

"Европейское подразделение HBO приобрело права на показ киноленты. Мы ожидаем, что фильм попадет в эфир в этом сентябре", – рассказала куратор направления независимого кино Russian World Vision Алиса Столярова.

Романтическая комедия, продюсером которой стала Анна Меликян, была показана иностранным зрителям в рамках зарубежных кинофестивалей. Выход фильма в российский прокат состоялся 31 августа 2017 года.

В киноленте помимо российских актеров Анны Михалковой, Гоши Куценко, Федора Бондарчука, Равшаны Курковой, также снялся американский актер Джон Малкович.