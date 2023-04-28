Вечер, посвященный Анатолию Папанову, пройдет в Театре Сатиры

Фото: Валентин Мастюков/Фотохроника ТАСС

8 и 9 мая в 19:00 на Основной сцене Московского академического театра сатиры состоится торжественный вечер "А. Д. Папанов: Любить и верить", посвященный легендарному артисту Анатолию Дмитриевичу Папанову.

Человек с непростой судьбой, грандиозным талантом и большим сердцем. Его любят и знают зрители разных поколений. Фразы, сказанные его героями на сцене и в кино, давно стали крылатыми.

"Это был великий, культовый человек. Когда говоришь о Папанове, надо понимать, что индивидуальность определяет все. Я много лет работал с Анатолием Дмитриевичем, изо дня в день наблюдал его. Есть такая известная фраза: "Незаменимых нет". Это неправда. Такого, как Папанов, заменить нельзя..." – отметил президент театра Александр Ширвиндт.

Даты проведения вечера выбраны неслучайно, ведь Анатолий Дмитриевич был фронтовиком. В годы Великой Отечественной войны Папанов получил серьезное ранение, но это не помешало исполнить юношескую мечту – стать артистом. В 1948 году он был принят в труппу Московского академического театра сатиры, служению которому посвятил около 40 лет.

Близкие Папанова говорили, что военные годы повлияли на всю жизнь артиста, и это будет отражено в программе вечера, в котором примут участие Александр Ширвиндт, Вера Васильева, Юрий Васильев, Светлана Рябова, Наталья Селезнева и многие другие. Они поделятся личными историями про Анатолия Дмитриевича, исполнят песни и прочтут стихи. Также на сцену выйдут артисты молодого поколения, которых вдохновляет и не перестает волновать загадка творчества Папанова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2013 года в столице завершились строительство, реконструкция и капитальный ремонт 85 зданий 40 театров. Он уточнил, что 10 лет назад только четверть театров находилась в хорошем состоянии, однако в настоящее время их число поднялось до 70%.