Фото: ТАСС/Павел Смертин

Финская компания Moomin Characters запретила использовать образы муми-троллей в России. Причиной организация назвала ситуацию в мире, сообщает "Радио 1".

Так, компания не будет предоставлять России лицензию на использование героев финской писательницы Туве Янссон. Вместо персонажей российским организациям было предложено использовать Чебурашку, поскольку он является "очень популярным вариантом".

Согласно информации издания, на этой неделе должен был пройти "Весенний фестиваль муми-троллей" в столичном торговом центре "Афимолл", однако его отменили.



Основателями компании Moomin Characters являются Туве Янссон и ее брат Ларс.



До этого сообщалось, что художественный фильм "Чебурашка" преодолел планку в 6 миллиардов рублей сборов в прокате. К вечеру 4 февраля общие сборы картины составили 6 000 970 184 рубля.

Ранее издательство "АСТ" выпустило официальную новеллизацию фильма "Чебурашка". В основу произведения Анны Масловой лег сценарий кинокартины. Один из его создателей Виталий Шляппо рассказал, что на успех фильма повлиял и сценарий, в котором сочетается совершенно детская история о Чебурашке с абсолютно взрослой о Гене.

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