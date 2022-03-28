Представитель Валдиса Пельша опроверг информацию о его госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сообщения телеграм-каналов о том, что телеведущий Валдис Пельш был госпитализирован из-за проблем с сердцем, не соответствуют действительности, заявил его представитель Александр Качан. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Он не госпитализирован. Жив-здоров, с ним все в порядке. Я 30 секунд назад с ним разговаривал, все хорошо", – подчеркнул он.

Ранее гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил, что народная артистка СССР Татьяна Доронина была выписана из больницы и переведена в пансионат "Барвиха". Причиной госпитализации стал коронавирус, однако ПЦР-тест показал отрицательный результат.