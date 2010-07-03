Один из самых знаковых комедийных сериалов за последние два десятилетия "Секс в большом городе" получит продолжение, сообщает портал Deadline.
Права на выпуск сериала выкупила телекомпания Paramount Television. Снимут его по книге Кэндес Бушнелл Is There Still Sex In The City? ("Есть ли в городе еще секс?"). В основу сюжета ляжет рассказ о том, как быть пятидесятилетней, одинокой и при этом развлекаться на Манхэттене.
Пилотный сценарий напишет автор книги. Она же выступит в качестве исполнительного продюсера проекта. По словам Бушнелл, раньше, когда людям исполнялось 50 лет, они выходили на пенсию – меньше работали, тратили больше времени на хобби, проводили время с друзьями, при этом им не нужно было заниматься спортом, запускать стартапы, заниматься сексом с незнакомцами и начинать все сначала.
"Но именно так сегодня выглядят жизнь многих женщин в возрасте от пятидесяти до шестидесяти, и я очень рада передать всю сложность их реальности на страницах книги, а теперь и на экране", – подчеркнула она.
Выход сериала запланирован на август 2019 года. При этом вернутся ли на экраны его культовые героини – Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта – пока неизвестно.
"Секс в большом городе" – американский телесериал канала HBO, созданный сценаристом Дарреном Старом. Его эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 серии в составе шести сезонов.
Сериал основан на одноименной книге Кэндес Бушнелл. Действие разворачивается в Нью-Йорке. В сюжете история жизни четырех подруг в возрасте "за 30". Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним – Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.
Проект получил семь премий "Эмми", восемь "Золотых глобусов" и 11 премий "Гильдии киноактеров". Также сериал попал во многие списки лучших шоу, включая списки журналов Entertainment Weekly и Time. После закрытия сериала было снято два полнометражных фильма в 2008 и 2010 годах, а также сериал-приквел "Дневники Кэрри".
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