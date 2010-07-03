Украина готова послать Сердючку на "Евровидение"

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Украину на "Евровидении-2019" может представить артист Андрей Данилко (Верка Сердючка). Об этом на пресс-конференции заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

Она отметила, что артист может сделать предложение НОТУ до 10 марта. Следующим этапом станет обсуждение в обществе, имеет ли право Данилко представлять Украину на конкурсе, передает ТАСС.

Национальный отбор на "Евровидение" завершился на Украине громким скандалом. Певица Maruv, одержавшая победу в конкурсе, отказалась представлять страну на конкурсе. Также на "Евровидение" отказались ехать группы Freedom Jazz и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно.

Поводом для такого решения стал контракт, на котором настаивала НОТУ. Соглашение подразумевало передачу прав на песню и отказ от гастролей в России. Кроме того, артисты должны были взять на себя все расходы, связанные с участием в конкурсе.

27 февраля НОТУ отказалась от участия в "Евровидении". Общественный вещатель отметил, что на конкурс можно было отправить любого исполнителя, даже если он не участвовал в национальном отборе, однако этого не было сделано из уважения к решению зрителей.

28 февраля Кольцова сообщила, что Украина откажется от участия в песенном конкурсе и в следующем году, если на "Евровидении-2019" победу одержит представитель России.

