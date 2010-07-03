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Москва 24

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Культура

12:40

MusicAeterna под управлением Курентзиса исполнит в Москве Девятую симфонию Малера

культура концерты

Фото: предоставлено организаторами

Оркестр и хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят Симфонию № 9 Густава Малера 26 декабря в зале "Зарядье" и 28 декабря в Большом зале Московской консерватории им. П. И.Чайковского.

Цифра девять для композитора-симфониста всегда сакральна: слишком уж часто Девятая симфония оказывалась для автора последней. Великий Густав Малер не стал исключением: симфония № 9 Ре мажор, написанная в 1909-1910 годах, осталась его последней законченной работой и духовным завещанием. Он писал осенью 1909-го: "Я высказал в ней нечто такое, что давно уже просилось у меня наружу".

Малер не спешил с премьерой Девятой, желая представить ее "с превосходным оркестром и соответствующей подготовкой". Сегодня он бы наверняка оценил оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса – именно с ним в последние годы ассоциируется Малер в России. Симфонии с Первой по Шестую прозвучали в Перми и далее по всему миру. И в трактовке Курентзиса и его оркестра были признаны "новым словом в мировой "малериане". Из них только Шестую можно послушать на диске, выпущенном в 2018-м Sony Classical, а Девятую в этом сезоне еще можно успеть услышать в Москве. Остальное – уже история.

Обращаем ваше внимание, что проход на мероприятие осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Просим вас внимательно отнестись к заполнению личных данных, так как билеты действительны только для лица, указанного на билете.

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