Баста прокомментировал скандал в "Голос. Дети"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Рэпер Баста высказал свое мнение в Instagram о скандале на проекте "Голос. Дети" из-за участия в нем дочери ведущего Первого канала Романа Будникова.

После того как Александра Будникова прошла первый этап отбора в шоу и выбрала себе в качестве наставника Басту, девочку стал критиковать актер Станислав Садальский, а также многие другие зрители. По версии недовольных решением жюри, девочку поддержал один из топ-менеджеров канала, который дал соответствующее указание наставникам.

Однако Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, с таким мнением не согласился.

"Участница моей команды самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова оказалась дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова. Хочется спросить у комментаторов-экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя", – написал музыкант в своем микроблоге.

Он добавил, что выбрал Сашу, потому что его тронул ее голос. Он также призвал всех зрителей быть объективными.

В прошлом году Первый канал решил аннулировать итоги финала шестого сезона "Голос. Дети", в котором выиграла дочь Алсу Микелла Абрамова, из-за скандала.

Компания Group-IB выявила факт массовой автоматизированной отправки СМС за Абрамову.

Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором всех финалистов, включая дочь Алсу, объявили победителями.

