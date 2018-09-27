Здоровье испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье улучшилось

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Состояние известной испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье значительно улучшилось, информирует РИА Новости.

Родственники исполнительницы отмечают, что она находится в приподнятом настроении и хочет поскорее вернуться домой. Ранее сообщалось, что 85-летняя оперная дива была экстренно госпитализирована в больницу около недели назад. Причиной стали проблемы, связанные с мочевым пузырем.

Кабалье получила всемирную известность благодаря своей виртуозной технике пения бельканто и исполнению ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Популярность пришла к исполнительнице в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти. В 2012 году оперная дива выступила в нескольких театрах по всему миру несмотря на возраст и проблемы со здоровьем. В начале июня она спела в Москве.