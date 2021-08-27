Москва онлайн покажет дискуссию The City "Музыкальный журналист vs музыкальный блогер"

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29 августа в Парке Горького в рамках фест-форума "Российская креативная неделя" состоится дискуссия "Музыкальный журналист vs музыкальный блогер". Мероприятие организовано изданием The City.

Как меняется отношение горожан к музыке? Окончательно ли музыкальная пресса уступила свои позиция блогерам? Что и как хочет узнавать про музыку слушатель? Кто полезнее музыкантам – профессиональные критики или блогеры-любители? Эти и другие темы журналист Алексей Певчев обсудит с музыкальными блогерами.

В качестве модератора дискуссии выступит креативный продюсер The City Дмитрий А. Быков.

В рамках фест-форума "Российская креативная неделя" также будут проходить встречи с членами правительства и представителями администрации президента РФ, губернаторами, лидерами интернет-индустрии, руководителями СМИ и медиахолдингов, известными деятелями искусства и учеными.

Специалисты будут обсуждать темы "Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития", "Год науки и технологий в России", "Профориентация ХХI века", "Экологичность", "Инклюзия" и другие.

Смотрите прямую трансляцию 29 августа в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.