Москва онлайн покажет дискуссию The City "Музыкальный журналист vs музыкальный блогер"

17:09
Фото: depositphotos/Nomadsoul1
29 августа в Парке Горького в рамках фест-форума "Российская креативная неделя" состоится дискуссия "Музыкальный журналист vs музыкальный блогер". Мероприятие организовано изданием The City.
Как меняется отношение горожан к музыке? Окончательно ли музыкальная пресса уступила свои позиция блогерам? Что и как хочет узнавать про музыку слушатель? Кто полезнее музыкантам – профессиональные критики или блогеры-любители? Эти и другие темы журналист Алексей Певчев обсудит с музыкальными блогерами.
В качестве модератора дискуссии выступит креативный продюсер The City Дмитрий А. Быков.
В рамках фест-форума "Российская креативная неделя" также будут проходить встречи с членами правительства и представителями администрации президента РФ, губернаторами, лидерами интернет-индустрии, руководителями СМИ и медиахолдингов, известными деятелями искусства и учеными.
Специалисты будут обсуждать темы "Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития", "Год науки и технологий в России", "Профориентация ХХI века", "Экологичность", "Инклюзия" и другие.
Смотрите прямую трансляцию 29 августа в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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