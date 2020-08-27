Фестиваль "Россия – Греция. Вместе сквозь века" пройдет в Тверской области

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Международный благотворительный фестиваль христианской культуры "Россия – Греция. Вместе сквозь века" 29 августа организуют в Конаковском районе Тверской области. Впервые данное мероприятие состоится в России.

При этом фестиваль будут транслировать на YouTube для жителей РФ и Европы.

"29 августа Императорское православное палестинское общество совместно с центром культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского и администрацией города Конаково Тверской области проводят IV Международный благотворительный фестиваль христианской культуры "Россия – Греция. Вместе сквозь века", – сообщили организаторы.

До этого мероприятие по традиции проходило на греческом острове Корфу. Планируются концерты, выставки и мероприятия, на которых расскажут о культурном, историческом, а также духовном наследии двух стран.

Одним из центральных объектов будет выставка "Непобедимый адмирал – святой праведный воин Федор Ушаков". Так, слушателей ждет выступление государственного академического русского ансамбля "Россия" имени Зыкиной, хореографического ансамбля "Березка" имени Надеждиной.

Закончится фестиваль световым шоу и праздничным салютом. Помимо того, на данном фестивале проведут благотворительную акцию для детей-первоклассников из многодетных и малоимущих семей.

Организаторы рассчитывают, что трансляцию посмотрят около одного миллиона человек.

Ранее фестиваль "Спасская башня" на Красной площади отменили. В настоящий момент его проведение невозможно в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве.