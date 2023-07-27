Сериал о судебном разбирательстве Джонни Деппа и Эмбер Херд выйдет 16 августа

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Netflix выпустит сериал о судебном разбирательстве Джонни Деппа и Эмбер Херд 16 августа. Стриминговый сервис показал трейлер. Проект раскроет подробности скандального развода супругов. Об этом пишет ТАСС.

"Новый сериал режиссера Эммы Купер посвящен судебному процессу с целью представить нейтральный обзор того, что происходило", – сообщили представители Netflix.

Создатели сериала анонсировали три серии. Зрители смогут увидеть уникальные кадры с судебных заседаний, комментарии обычных людей в социальных сетях TikTok и Twitter.

Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный бракоразводный процесс. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.

В июне 2022 года суд присяжных штата Вирджиния признал Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Ее обязали выплатить Деппу 15 миллионов долларов, а его – 2 миллиона долларов по встречному иску от бывшей супруги.

Херд пыталась добиться отмены компенсации актеру. Но Суд Вирджинии отклонил требование организовать новое разбирательство.



Автопортрет Джонни Деппа поступил в продажу