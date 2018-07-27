Драматург Каюмов погиб в Татарстане, упав в оркестровую яму

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Известный драматург и актер Гафур Каюмов погиб в возрасте 59 лет, упав в оркестровую яму районного дома культуры, рассказал представитель ДК. Артист получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.
"Его похороны состоятся завтра на родной земле в Арском районе", – цитирует собеседника ТАСС.
Каюмов закончил Казанское театральное училище в 1983 году. Он работал в передвижном театре и в Академическом театре Татарстана. Артист играл в спектаклях "Галиябану", "Волны подо льдом", "Зулейха" и других постановках. В театрах республики и соседнего Башкортостана ставили пьесы Каюмова "Наследие", "Индианка" и "Раскрой глаза, я здесь".
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