Драматург Каюмов погиб в Татарстане, упав в оркестровую яму

Известный драматург и актер Гафур Каюмов погиб в возрасте 59 лет, упав в оркестровую яму районного дома культуры, рассказал представитель ДК. Артист получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

"Его похороны состоятся завтра на родной земле в Арском районе", – цитирует собеседника ТАСС.

Каюмов закончил Казанское театральное училище в 1983 году. Он работал в передвижном театре и в Академическом театре Татарстана. Артист играл в спектаклях "Галиябану", "Волны подо льдом", "Зулейха" и других постановках. В театрах республики и соседнего Башкортостана ставили пьесы Каюмова "Наследие", "Индианка" и "Раскрой глаза, я здесь".