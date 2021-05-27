Организаторы объявили о продолжении "Евровидения"

Фото: ТАСС/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
На официальном YouTube-канале "Евровидения-2021" появилась информация о продолжении музыкального шоу.
"Евровидение продолжится онлайн", – отмечается в опубликованном ролике.
Организаторы собираются показать записи выступлений конкурсантов, которые были подготовлены на случай ограничений из-за коронавируса. Посмотреть шоу с участием полуфиналистов можно будет 28 мая в 22:00 мск, финалистов – 29 мая в это же время.
Поясняется, что подготовка резервных записей – знак уважения к труду участников, так как существовали риски отмены выступлений в Роттердаме.
Ведущей продолжения "Евровидения" станет Криста Зигфридс.
Финал конкурса состоялся 22 мая в Роттердаме. В нем участвовали исполнители из 26 стран. Победителем стала итальянская группа Maneskin. Певица Manizha, представлявшая Россию на "Евровидении", заняла девятое место.
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