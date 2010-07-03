В Москве отреставрировали надгробие архитектора Ивана Фомина

Надгробие архитектора Ивана Фомина на Новодевичьем кладбище отреставрировали. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметили в пресс-службе Мосгорнаследия, надгробие мастера советского неоклассицизма входит в перечень объектов культурного наследия, поэтому реставрацию проводили по согласованному проекту и под контролем специалистов ведомства.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, "главная сложность реставрации надгробия И.Фомина заключалась в том, что рядом тесно стояли плиты других могил и спецтехника не могла подъехать к памятнику". По этой причине все работы проводились "вручную, аккуратно, чтобы не повредить соседние захоронения".

В ходе реставрации надгробие пришлось разобрать, уточнил Емельянов. "Специалисты восстановили фундамент, который был в аварийном состоянии, а затем собрали надгробие обратно", − рассказал он. Как пояснил глава Мосгорнаследия, специалисты удалили с надгробного памятника все загрязнения, восполнили сколы и выбоины, замаскировали трещины.

Отмечается, что надгробие создателя "пролетарской классики" выполнено в виде массивного куба из бетона, облицованного шестью гранитными плитами. Куб стоит на четырех ножках-подставках, прикрепленных к ступенчатому гранитному цоколю. Памятник украшен барельефным портретом Фомина работы Георгия Мотовилова.