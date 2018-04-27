Форма поиска по сайту

27 апреля 2018, 23:00

Культура

Первый канал будет транслировать "Евровидение"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Первый канал 8, 10 и 12 мая будет показывать "Евровидение", передает РИА Новости. Трансляция 8 мая начнется в 23:30, 10 и 12 мая – в 22:00.

Россию на конкурсе в 2018 году представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Режиссер-постановщик концертного номера – Алексей Голубев, ставивший номер для Полины Гагариной на "Евровидении" 2015 года, когда та заняла второе место. В этом году конкурс впервые пройдет в Португалии.

Участниками первого полуфинала, который назначен на 8 мая, станут Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Белоруссия, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.

Во втором полуфинале 10 мая будут участвовать Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

Из каждого полуфинала в финал, который запланирован на 12 мая, выйдет по 10 стран с наибольшим числом голосов. В финале они присоединятся к "большой пятерке" стран: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

В прошлом году конкурс проходил в Киеве. От России должна была поехать Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать "Евровидение" через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале сочли эти варианты неприемлемыми и не стали транслировать конкурс.

