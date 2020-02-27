Последнюю книгу автора "50 оттенков серого" экранизируют

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Книгу писательницы Э.Л. Джеймс "Мистер" экранизируют. Права на это приобрела студия Universal, сообщает "Газета.ру".

Там же снимали трилогию фильмов по серии книг Джеймс "Пятьдесят оттенков серого". Как и в предыдущее сотрудничество, писательница будет продюсером картины.

По сюжету "Мистера" британский аристократ влюбляется женщину из Албании, хранящую свои непредсказуемые тайны. Вышедший в прошлом году роман девять недель продержался в списке бестселлеров New York Times, его перевели на 33 языка.

"Пятьдесят оттенков серого" – эротический фильм-трилогия режиссера Сэм Тейлор-Джонсон по роману Джеймс. Мировая премьера первой части состоялась в 2015 году.

В 2016 году стало известно, что она оказалась худшей кинолентой по версии кинопремии "Золотая малина". В 2017-м "Пятьдесят оттенков серого" назвали самым скучным фильмом.

В 2018 году Владимир Мединский выразил беспокойство тем, что заключительная часть серии – "Пятьдесят оттенков свободы" – заняла 70 процентов кинопроката в России. Он просил Федеральную антимонопольную службу обратить на это внимание.