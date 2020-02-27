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Москва 24

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Культура

11:10

"Пикник" даст два концерта в Москве

культура концерты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Пикник" выступит 6 и 7 марта в клубе 1930 Moscow. Кроме того, на концертах впервые пройдет выставка картин Эдмунда Шклярского.

За два дня группа сыграет две абсолютно разные программы: 6 числа зрителей ждет традиционная весенняя, а трек-лист выступления 7 марта окажется в зрительских руках – это будет концерт по заявкам.

Все секреты музыканты пока раскрывать не торопятся. "Пикник" любит удивлять, так что запаситесь терпением, и сюрпризы не заставят себя ждать!

Концерты, конечно, не обойдутся без визитных карточек: это и самые известные песни, и персонажи, которые один за другим появляются на сцене (Квазимодо, Неоновый рыцарь, Кукла с человеческим лицом), и невероятные музыкальные инструменты – световой гиперболоид, живая виолончель и не только.

Но и это еще не все подарки для поклонников! В дни концертов на веранде клуба пройдет выставка картин Эдмунда Шклярского. Работы лидера "Пикника" посетители увидят в поистине великанских масштабах.

"С помощью новейших технологий была поставлена задача увеличить до гигантских размеров не только картины, но и зрителей этой выставки", – интригует музыкант.

Вход на выставку свободный, билеты на концерты доступны по ссылке.

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