Москва 24 проведет 12-часовой музыкальный марафон в центре столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
3 января телеканал Москва 24 подарит 12-часовой музыкальный марафон.
На сцене новогоднего фестиваля "Путешествие в Рождество" на Охотном Ряду зрителей ждет масштабное развлекательное шоу: с 11:00 до 18:00 выступят джазовая группа Swing Modern Project, духовой оркестр New Life Brass, скрипичное шоу от электротрио Delight, духовой ансамбль BoomBrassBand, оркестр балканской и цыганской музыки "Эксиладос", а также шоу барабанщиков.
С 18:15 до 21:00 хедлайнеров концерта – победителя шоу "Успех", участника шоу "Голос" 2019 года Ива Набиева и группу Uma2rman – можно будет не только услышать и увидеть вживую на сцене, но и в прямом эфире Москвы 24.
Завершит музыкальный день дискотека с диджеем радиостанции Capital FM.
Вечернюю часть концерта проведут Алина Гилева и Никита Пименов.
Когда: 3 января с 12:00 до 23:00
Где: Охотный Ряд, 2