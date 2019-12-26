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Москва 24

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Культура

18:45

Москва 24 проведет 12-часовой музыкальный марафон в центре столицы

культура концерты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

3 января телеканал Москва 24 подарит 12-часовой музыкальный марафон.

На сцене новогоднего фестиваля "Путешествие в Рождество" на Охотном Ряду зрителей ждет масштабное развлекательное шоу: с 11:00 до 18:00 выступят джазовая группа Swing Modern Project, духовой оркестр New Life Brass, скрипичное шоу от электротрио Delight, духовой ансамбль BoomBrassBand, оркестр балканской и цыганской музыки "Эксиладос", а также шоу барабанщиков.

С 18:15 до 21:00 хедлайнеров концерта – победителя шоу "Успех", участника шоу "Голос" 2019 года Ива Набиева и группу Uma2rman – можно будет не только услышать и увидеть вживую на сцене, но и в прямом эфире Москвы 24.

Завершит музыкальный день дискотека с диджеем радиостанции Capital FM.

Вечернюю часть концерта проведут Алина Гилева и Никита Пименов.

Когда: 3 января с 12:00 до 23:00
Где: Охотный Ряд, 2

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