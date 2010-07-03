Хабенский и Цыпкин представят сборник "Девочка, которая всегда смеялась последней"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Основатель и главный резидент "БеспринцЫпных чтений" Александр Цыпкин и актер Константин Хабенский прочтут на сцене рассказы из нового сборника "Девочка, которая всегда смеялась последней".

Книга была опубликована в сентябре. В нее вошли рассказы "Снег", "Мадо", "Не скажу".

Дуэт актера и писателя сложился в 2016 году, и с тех пор с их участием прошло уже почти 50 чтений. Истории Цыпкина были собраны в три разные программы.

"Как и всегда, будет коктейль из драмы и комедии, и вот про смешной рассказ хочу сказать отдельно. Наконец я дозрел до сатиры в стиле Салтыкова-Щедрина. Новый рассказ "Трагическое недоразумение" стал достойной заменой гомерическому "Святому Валерию", и вновь Константин Юрьевич сделал из истории целый спектакль", – рассказывает писатель.

"БеспринцЫпные чтения" – один из самых популярных российских литературно-театральных проектов. В нем участвуют 13 писателей и более 50 актеров из разных стран. Со сцен звучали произведения трех писателей-основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб, Саши Филипенко и ряда других авторов.

Ранее сообщалось, что в московском театре "Гоголь-центр" пройдет специальная премьера проекта "БеспринцЫпные чтения" ко дню рождения Александра Цыпкина. Программа получила название "Слава Славику" – в честь персонажа рассказов. На чтениях прозвучат новые и ранее не опубликованные рассказы, а также специально написанные для премьеры истории. Помимо автора, в чтениях примут участие актеры Евгений Стычкин, Дарья Мельникова и Маргарита Аброськина.

