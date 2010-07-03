Супруга Гафта рассказала о состоянии артиста

Фото: Москва 24

Самочувствие народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который перенес инсульт, хорошее, он продолжает восстанавливаться. Об этом рассказала РИА Новости супруга артиста Ольга Остроумова.

"Все хорошо, спасибо, потихоньку реабилитируется, все еще восстанавливается, потихоньку вверх идем, набираем сил, все с ним хорошо", – сказала Остроумова.

Ранее она сообщала, что Гафт остается в реабилитационном центре под наблюдением врачей.

7 августа стало известно о госпитализации Гафта. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. У артиста был инсульт.

Валентин Гафт – советский и российский актер театра и кино. Родился 2 сентября 1935 года в Москве. Сегодня ему исполняется 84 года.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Он – ведущий актер московского театра "Современник" с 1969 года. Играл в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Известен также благодаря картинам "Забытая мелодия для флейты", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи". В общей сложности Гафт исполнил более сотни ролей в кино.

