Премьера сериала "Противостояние" по книге Кинга состоится в декабре

Фото: стоп-кадр тизера сериала "Противостояние",2020 год, реж. Джош Бун

Мини-сериал "Противостояние", который сняли на основе одноименной книги американского писателя Стивена Кинга, можно будет увидеть 17 декабря. За выпуск проекта отвечает CBS All Access, передает News.ru.

В новом шоу снялись Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Джеймс Марсден, а также Эмбер Херд. Телевизионный проект будет включать в себя 10 серий. За сценарий отвечают Бен Кэвелл и Джош Бун.

Роман под названием "Противостояние" Стивена Кинга, который написан в жанре постапокалипсиса с элементами фантастики и ужасов, был опубликован в 1978 году. Сериал по мотивам произведения выходил в 1994 году.

Ранее Стивен Кинг объяснил продажу права на экранизацию своего рассказа школьнице из Томска. "Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же, как когда-то протянули мне", – отметил автор.