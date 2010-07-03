Реставратор рассказала в суде о состоянии возвращенной картины Куинджи

16:20
16:20
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Фото: Евгений Алексеев/ТАСС
Замоскворецкий суд Москвы допросил реставратора Третьяковской галереи Татьяну Серегину, осмотревшую возвращенную после похищения картину Архипа Куинджи "Крым. Ай-Петри".
"Я подтвердила ее подлинность, но обнаружила там повреждения, в том числе там были царапины, например, с правой стороны была довольно серьезная царапина. Все эти повреждения были явно нанесены каким-то острым предметом", – цитирует ее ТАСС. Серегина добавила, что на картине также заметен след от пальца.
В конце января посетитель музея снял картину со стены, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".
На следующий день в поселке Заречье Московской области задержали Дениса Чуприкова. По информации следствия, он действовал один. Мужчина похитил экспонат из корыстных побуждений.
Картину нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передали представителям Минкультуры. Выяснилось, что произведение живописца получило незначительные повреждения и требует реставрации.
Чуприков вину признавал частично. Он утверждал, что хотел привлечь внимание. Мужчина также добровольно возместил 13 тысяч рублей на восстановительные работы.
Гособвинитель заявлял, что Минкультуры нанесен ущерб как потерпевшей стороне на 19,9 миллиона рублей, а стоимость реставрационных работ составила 13 тысяч 302 рубля. Министерство не стало предъявлять иск к похитителю.
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