Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:26

Фильм "По воле божьей" выйдет в прокат 29 апреля с рейтингом "18+"

культура власть кино

19:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: imdb.com

Фильм Франсуа Озона "По воле божьей" выйдет в российский прокат 29 апреля с возрастным цензом "18+". Об этом сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.

"Замминистра культуры Павел Степанов сегодня подписал прокатное удостоверение на фильм Франсуа Озона "По воле божьей", – заявили в пресс-службе министерства 26 апреля. По информации ведомства, премьера скандальной картины в России состоится в понедельник, 29 апреля.

Российские зрители должны были увидеть картину 25 апреля. Однако прокатная компания сообщила о переносе релиза по рекомендации Минкультуры. Позднее в ведомстве заверили, что перенос даты не связан с православной Пасхой, а выдачу фильму прокатного удостоверения пришлось задержать для дополнительной экспертизы. По данным Минкультуры, содержание ленты может противоречить закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Фильм французского режиссера Франсуа Озона "По воле божьей" снят на основе реальной истории католического священника из Лиона. В 2016 году его обвинили в совращении мальчиков из его прихода. По сюжету ленты, повзрослев, главные герои решили начать борьбу против священнослужителя. Каждому из них предстояло выбрать, во что верить и кого прощать. Роли в фильме исполнили Франсуа Марторе, Сванн Арло, Дени Меноше и Мельвиль Пупо.

Мировая премьера картины состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. Там фильм Озона получил Гран-при жюри фестиваля.

культура власть кино

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика