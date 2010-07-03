Фильм "По воле божьей" выйдет в прокат 29 апреля с рейтингом "18+"

Фильм Франсуа Озона "По воле божьей" выйдет в российский прокат 29 апреля с возрастным цензом "18+". Об этом сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.

"Замминистра культуры Павел Степанов сегодня подписал прокатное удостоверение на фильм Франсуа Озона "По воле божьей", – заявили в пресс-службе министерства 26 апреля. По информации ведомства, премьера скандальной картины в России состоится в понедельник, 29 апреля.

Российские зрители должны были увидеть картину 25 апреля. Однако прокатная компания сообщила о переносе релиза по рекомендации Минкультуры. Позднее в ведомстве заверили, что перенос даты не связан с православной Пасхой, а выдачу фильму прокатного удостоверения пришлось задержать для дополнительной экспертизы. По данным Минкультуры, содержание ленты может противоречить закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Фильм французского режиссера Франсуа Озона "По воле божьей" снят на основе реальной истории католического священника из Лиона. В 2016 году его обвинили в совращении мальчиков из его прихода. По сюжету ленты, повзрослев, главные герои решили начать борьбу против священнослужителя. Каждому из них предстояло выбрать, во что верить и кого прощать. Роли в фильме исполнили Франсуа Марторе, Сванн Арло, Дени Меноше и Мельвиль Пупо.

Мировая премьера картины состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. Там фильм Озона получил Гран-при жюри фестиваля.