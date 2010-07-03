Фильм "По воле божьей" выйдет в прокат 29 апреля с рейтингом "18+"

Фильм Франсуа Озона "По воле божьей" выйдет в российский прокат 29 апреля с возрастным цензом "18+". Об этом сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.
"Замминистра культуры Павел Степанов сегодня подписал прокатное удостоверение на фильм Франсуа Озона "По воле божьей", – заявили в пресс-службе министерства 26 апреля. По информации ведомства, премьера скандальной картины в России состоится в понедельник, 29 апреля.
Российские зрители должны были увидеть картину 25 апреля. Однако прокатная компания сообщила о переносе релиза по рекомендации Минкультуры. Позднее в ведомстве заверили, что перенос даты не связан с православной Пасхой, а выдачу фильму прокатного удостоверения пришлось задержать для дополнительной экспертизы. По данным Минкультуры, содержание ленты может противоречить закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Фильм французского режиссера Франсуа Озона "По воле божьей" снят на основе реальной истории католического священника из Лиона. В 2016 году его обвинили в совращении мальчиков из его прихода. По сюжету ленты, повзрослев, главные герои решили начать борьбу против священнослужителя. Каждому из них предстояло выбрать, во что верить и кого прощать. Роли в фильме исполнили Франсуа Марторе, Сванн Арло, Дени Меноше и Мельвиль Пупо.
Мировая премьера картины состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. Там фильм Озона получил Гран-при жюри фестиваля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.