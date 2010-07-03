Юным москвичам расскажут о традициях тюркских народов

День культуры тюркских народов и народов Востока 27 апреля состоится во Дворце пионеров на Воробьевых горах.
Праздник пройдет в рамках Московского детского фестиваля национальных культур "Мой дом – Москва". Среди учредителей мероприятия столичные департаменты национальной политики и межрегиональных связей, а также образования и науки.
Площадки с мастер-классами и интерактивными играми откроются в фойе Большого концертного зала в 13:00.
Спустя час начнется театрализованная программа с героями живого журнала "Мой дом – Москва" Ваней и Лизой Познавайкиными. Они расскажут об обычаях, традициях и культуре тюркских народов и народов Востока. Кроме того, гости узнают о творчестве национальных коллективов и исполнителей.
Перед юными посетителями выступят артисты Московского башкирского народного театра "Ильгам" и хореографической студии "Феерия".
Вход на мероприятие свободный, но нужна предварительная регистрация.
В конце марта на ВДНХ прошел фестиваль плова "Навруз-2019". В программу вошли соревнования по национальным видам борьбы, гала-концерт с участием звезд российской эстрады и другие развлечения.
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