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18:21

Юным москвичам расскажут о традициях тюркских народов

культура досуг дети

18:21

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Фото: ТАСС/Максим Коротченко

День культуры тюркских народов и народов Востока 27 апреля состоится во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Праздник пройдет в рамках Московского детского фестиваля национальных культур "Мой дом – Москва". Среди учредителей мероприятия столичные департаменты национальной политики и межрегиональных связей, а также образования и науки.

Площадки с мастер-классами и интерактивными играми откроются в фойе Большого концертного зала в 13:00.

Спустя час начнется театрализованная программа с героями живого журнала "Мой дом – Москва" Ваней и Лизой Познавайкиными. Они расскажут об обычаях, традициях и культуре тюркских народов и народов Востока. Кроме того, гости узнают о творчестве национальных коллективов и исполнителей.

Перед юными посетителями выступят артисты Московского башкирского народного театра "Ильгам" и хореографической студии "Феерия".

Вход на мероприятие свободный, но нужна предварительная регистрация.

В конце марта на ВДНХ прошел фестиваль плова "Навруз-2019". В программу вошли соревнования по национальным видам борьбы, гала-концерт с участием звезд российской эстрады и другие развлечения.

культура досуг дети

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