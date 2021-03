Гостем "The City. Говорим" станет Серж Танкян

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет американский музыкант, автор песен, вокалист группы System of a Down, основатель сольного проекта Серж Танкян (Serj Tankian). Эфир программы пройдет в ночь на субботу, 27 марта.

Один из самых популярных и талантливых музыкантов современности, голос, который узнает каждый, фронтмен группы System of a Down Серж Танкян расскажет, как покорить музыкальный олимп, почему для каждого рок-музыканта важно выпустить свой сольный альбом, а также о новом повороте своей карьеры.

Смотрите встречу с Сержем Танкяном в эфире "The City. Говорим" в 00:10 на телеканале Москва 24.