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13:09

Пособие по охмурению мужчин от кавалериста XIX века уйдет с молотка

культура

13:09

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Фото: litfund.ru

На аукцион в "Литфонде" выставят редкое "пособие по охмурению мужчин" 1834 года издания. Книга носит название "Способ самый легкий и самый верный для девушек всех возрастов, взять себе супруга, по собственному выбору, во всякое время".

В каталоге указано, что фамилия автора издания неизвестна, но в предисловии указано, что он – "безвестный знаток женских сердец, назвавшийся "усерднейшим почитателем всех девушек". Он офицер-кавалерист, ему 25 лет, имеет невесту, "совершеннолетия которой он нетерпеливо ожидает", чтобы вступить в брак.

"Лучшее наслаждение в жизни – есть супружество... Способ, мной предлагаемый, состоит в том, чтобы совершенно покорить под власть свою того, кого угодно девушке иметь своим супругом", – пишет автор.

В "Литфонде" отмечают, что на российских аукционах издание ранее представлено не было.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставят книгу "Записки о московитских делах" Сигизмунда фон Герберштейна. Начальная стоимость лота составит 850-900 тысяч рублей. Книга представлена в полукожаном европейском переплете XVIII века. На форзаце нанесен гербовый экслибрис Schubert, а на титульном листе – владельческие записи и подписи 1691, 1693 и 1913 годов.

культура

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