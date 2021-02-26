Москва онлайн покажет встречу с солисткой Большого театра Анастасией Винокур

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

1 марта в театральном музее имени Бахрушина состоится встреча с солисткой Большого театра Анастасией Винокур. Тема беседы – "Танец с характером". Артистка расскажет о современном танце и особенностях работы на сцене.

Также в вечере примут участие солист Большого театра, заслуженный артист России Алексей Лопаревич, премьер Большого театра, заслуженный артист России Денис Савин.

Мероприятие пройдет в рамках цикла балетных вечеров, организованных Бахрушинским музеем совместно с обществом "Друзья Большого балета".

В апреле этого года общество "Друзья Большого балета" отмечает 20-летие балетных вечеров в музее. За эти годы было проведено 227 встреч, беседа с Анастасией Винокур станет 228-й.

Смотрите прямую трансляцию 1 марта в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.