На радио "КП" начнется "Сезон перемен"

Фото: пресс-служба радио "Комсомольская правда"

На радио "Комсомольская правда" стартует весенний сезон "Предчувствие перемен". Ведущие будут внимательно следить за всеми изменениями в окружающем мире и давать прогнозы, как будет развиваться наша жизнь дальше.

По будням в 21:00 журналисты-хулиганы Олег Кашин и Эдвард Чесноков дерзко препарируют настоящее и смело смотрят в будущее в ежедневной итоговой программе "Отдельная тема".

По четвергам в 23:00 проекте Марии Бачениной "Попали в историю" историки рассказывают о событиях, которые хоть и произошли несколько веков назад, но очень актуальны и в наши дни.

Каждый слушатель радио "КП" с понедельника по среду может позвонить в прямой эфир в 23:00 и рассказать о том, что его волнует, в программе "Накипело" и на всю страну высказать свое мнение.

Один из самых известных писателей современной России Александр Цыпкин ведет свой аудиодневник специально для слушателей радио "Комсомольская правда" по пятницам в 22:00. По мнению автора, по этим хроникам легко можно проследить, как меняется наша страна и какой она станет через несколько лет.

В конце каждого часа в эфире стартует рубрика "Молодая шпана". Рок-мэтры слушают и комментируют песни самых модных молодых исполнителей. Музыкальные тренды – одна из самых переменчивых величин в мире.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров знает о проблемах, желаниях и мечтах россиян все. Основываясь на последних исследованиях центра изучения общественного мнения, он создает уникальный проект, который помогает слушателям лучше понять себя.

А каждый четверг в 20:00 по московскому времени главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин делает прогнозы развития событий.