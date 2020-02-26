Крупнейший в РФ фестиваль неоклассической музыки пройдет в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

С 1 по 20 марта в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" пройдет крупнейший в России фестиваль неоклассической музыки XVOYA Neoclassic fest с участием ведущих молодых композиторов и музыкантов со всей России.

Сложно представить, сколько шедевров мирового музыкального наследия было создано композиторами с XVI по XX век. На протяжении многих столетий музыканты изучали и перерабатывали музыку предшественников, создавали новые стили и жанры, отвечавшие вкусам современников. В наши дни одним из популярнейших направлений в инструментальной музыке является неоклассика, представители которой, опираясь на опыт мастеров эпохи романтизма, творчество композиторов-импрессионистов, а также минималистов, переосмысливая его, создают свои собственные пути в новой музыкальной культуре.

Программа

1 марта – Дарья Шахова совместно с HighTime orchestra

Дарья Шахова – сибирский композитор и музыкант. Она пишет инструментальные произведения в неоклассическом стиле, которые отличаются созерцательностью, кинематографичностью, драматизмом и утонченным мелодизмом, пробуждающими воображение. В программе – лучшие композиции из двух альбомов Дарьи Шаховой, которые она исполнит на рояле в сопровождении струнного квартета HighTime orchestra и флейты.

6 марта – Федор Бирючев

Музыка композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов и фестивалей Федора Бирючева – это откровение для слушателей. Сложное по содержанию, но в то же время легкое и изящное, как сама природа. Бирючев – один из самых ярких представителей сцены новой музыки в России и чрезвычайно интересная фигура в контексте современной музыкальной культуры. Сфера интересов композитора чрезвычайно широка – от сольных фортепианных сочинений до сотрудничества с оркестрами, от совместных работ с известным поэтом Евгением Соей до обращения к подготовленному фортепиано и экспериментальной электронике, от написания музыки для презентаций московских и зарубежных брендов до масштабных оперных проектов.

15 марта – Денис Стельмах

Молодой композитор из Архангельска, который выпустил уже четыре альбома и недавно завершил свой первый тур. Музыка Дениса грустная и лиричная, свободная и чистая, глубокая и прозрачная. Музыка без слов, наполненная смыслом и рассказами о переживаниях композитора. Заключенные в изящную эмбиентно-фортепианную звуковую оболочку, эти композиции навевают яркие ностальгические образы давно ушедших времен беззаботного детства и цветущей глубокими чувствами юности, когда каждый день казался нам предвестником чего-то воистину удивительного, нового и светлого.

20 марта – Илья Бешевли совместно с HighTime orchestra

Кинематографичные и выразительные мелодии Ильи Бешевли проникают в самое сердце, открывая слушателю мир высоких чувств и страстей. Критики характеризуют композиции Бешевли как саундтреки к северному сиянию, неизбежному наступлению зимы, первым звездам на небе, искрам ночного костра. "Прикосновение чуда" (Touch of Miracle) – это музыкальное путешествие, наполненное личными переживаниями и эмоциями. Илья смог перенести смятение и внутренние противоречия на единое музыкальное полотно. Бешевли с успехом дал более 100 концертов по всей России – от Москвы до Владивостока.