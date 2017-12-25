Скончался один из создателей кролика Багза Банни

Фото: кадр из мультфильма "Looney Tunes", режиссер Текс Эйвери, аниматор Роберт МакКимсон.

Один из создателей кролика Багза Банни, художник-мультипликатор Роберт Гивенс скончался на 100-м году жизни.

По словам дочери художника, причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность, сообщает "Газета.ру".

Гивенс – автор первого официального дизайна для Багза Банни. Работал на студиях Walt Disney Co., Warner Bros. и Hanna-Barbera.

Благодаря ему на свет появились такие персонажи, как Даффи Дак, Том и Джерри, моряк Попай, Элвин и бурундуки.