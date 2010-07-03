Опубликован первый тизер фильма по сериалу "Во все тяжкие"

Видео: Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie – продолжения сериала "Во все тяжкие". Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

В кадре появляется Тощий Пит (Чарльз Бейкер) – друг Джесси Пинкмана (Аарон Пол). Он сидит перед группой людей и говорит, что не позволит никому вновь посадить Джесси в клетку.

О возможном продолжении сериала стало известно осенью 2018 года. Ожидается, что фильм расскажет о дальнейшей судьбе Пинкмана. Как сообщает Hollywood Reporter, режиссером выступит сам Винс Гиллиган. Появится ли в картине Уолтер Уайт, роль которого исполнял Брайан Крэнстон, неизвестно. Выход ленты запланирован на 11 октября.

Сериал "Во все тяжкие" выходил на телеканале AMC с 2008 по 2013 годы. В феврале 2015 года канал и компания Sony Pictures Television, которая занималась производством сериала, запустили приквел "Лучше звоните Солу".

Ранее журнал Variety составил рейтинг лучших сериалов, которые вышли в первой половине 2019 года. В него попали "Притворство", "Барри", "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном", второй сезон сериала "Дрянь" и "Фосси/Вердон". В список также включили сериалы "Двое других", PEN15 "Рами", "Матрешка", "Городские истории", "Тука и Берти", "Когда они нас увидят", "Особенный", "Положение в стране".

