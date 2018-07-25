В Мосгордуме поддержали создание технопарка на базе "Союзмультфильма"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал решение о создании технопарка "Дом российской анимации" на территории киностудии "Союзмультфильм", сообщает Агентство "Москва".
Он пояснил, что это предложение готовили давно. "Оно имеет более широкое значение, чем только мультипликация – там планируется усовершенствовать и создать новые павильоны, цеха, в том числе для съемок художественных картин", – уточнил Герасимов.
По его мнению, это большой шаг вперед для отечественной киноиндустрии. Герасимов считает, что российские мультипликаторы остаются лучшими в мире, поэтому эта поддержка важна и она оказана своевременно.
Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение, которым "Союзмультфильм" получил статус инвестиционного приоритетного проекта столицы. Этот статус снизит для студии налоговую нагрузку до 25 процентов. Сэкономленные средства пойдут на модернизацию производственных площадей и создание технопарка.
Независимые анимационные студии смогут пользоваться коллективными центрами с профильным оборудованием и программным обеспечением. Это позволит выпускать не менее 200 минут мультфильмов в год на базе "Союзмультфильма".
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