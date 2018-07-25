25 июля, 15:21
Фото: ТАСС/Zuma/Str
Уэльс и Казахстан примут участие в детском "Евровидении-2018" в Минске. Кроме того, на сцену выйдут исполнители рекордного числа стран. Об этом сообщили в Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.
Отмечается, что 25 июля Европейский вещательный союз представил список всех стран-участниц песенного конкурса, всего их 19. В их числе – Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, а также Франция, Македония, Грузия и Ирландия. Помимо них, на конкурсе выступят представители Израиля, Италии, Казахстана, Мальты, РФ, Польши, Португалии, Сербии, Надерландов и Уэльса.
Как отметили организаторы детского "Евровидения", в этом году на конкурсе соберется рекордное число участников за всю его историю. В пресс-службе телерадиокомпании напомнили, что в первом детском "Евровидении" 2003 года участвовали 16 стран, в 2010 году в Минск приехали 14 участников, а в 2017 году в Грузии выступили 16 юных исполнителей.
Согласно правилам конкурса, в нем могут участвовать лишь 18 стран. Однако в этот раз ЕВС и Белтелерадиокомпания решили сделать исключение для Израиля, одержавшего победу на взрослом "Евровидении".
Ранее сообщалось, что в этом году Украина не будет выступать на детском "Евровидении" из-за критической нехватки средств у вещательной организации.
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