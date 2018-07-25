"Московское долголетие" проведет танцевальный марафон в "Сокольниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Танцевальный марафон в парке "Сокольники" устроят 27 июля для участников проекта "Московское долголетие", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Они смогут показать свои умения на начинающем, продвинутом уровнях и уровне мастеров. На мероприятии выступят ВИА "Самоцветы", Анжелика Агурбаш, Марк Тишман, Диана Гурцкая, Николай Рябуха, Romanoff Show, Евгений Кунгуров, Станислав Попов. Ведущими концерта станут диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР народная артистка РСФСР Анна Шатилова и радиоведущий Игорь Богданов. Марафон начнется в 10:00.

Стартует марафон с сольных выступлений. Начинающие будут танцевать медленный вальс и ча-ча-ча. Любители тоже продемонстрируют два танца по программе – европейской или латиноамериканской. Завершат соревнования мастера, которые станцуют джайв и танго. Жюри выявит обладателей трех призовых мест в каждой подгруппе.

Программу запустили весной. Записаться на различные занятия в рамках "Московского долголетия" можно в 28 столичных локациях. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и соцкарту москвича.

А 16 июля в городских парках стартовала программа лояльности "Московского долголетия". Активные участники могут бесплатно получить ужин на двоих в кафе, билеты в музей или театр.