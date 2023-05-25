Продюсер рассказала о работе с Тиной Тернер

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Тина Тернер была не только профессионалом, но и замечательным человеком. Об этом "Газете.ру" рассказала продюсер Надежда Соловьева.

Соловьева организовывала выступление Тернер в Кремле в 1996 году. Когда певица приехала в Москву, у нее поднялась температура, продюсер предложила отменить концерт.

"Она сказала: "Я в жизни не отменила ни одного концерта". Мы привезли ее в Кремль и она вышла на сцену, отработала супер", – поделилась Соловьева.

Продюсер отметила, что певицу любили все, она никогда не доставляла проблем во время работы.

"Она была совершенно замечательной певицей, замечательным человеком: веселая, талантливая, красивая. Про нее можно только говорить в превосходном, положительном смысле. Кроме слов благодарности за ее творчество, за то, какой она была, у меня других нет", – добавила женщина.

24 мая Тернер умерла в возрасте 83 лет. Представитель артистки заявил, что она скончалась после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии.

Позднее появилась информация, что перед смертью певица пережила пересадку почки и боролась с раком кишечника. В 1978 году врачи диагностировали у Тернер гипертонию, она не уделяла должного внимания лечению, что привело к инсульту в 2013 году, отмечается в СМИ.