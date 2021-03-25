Москва онлайн покажет встречу с создателями и актерами спектакля "Мольер avec amour"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

27 марта в рамках ежегодной общегородской акции "Ночь театров" в Театре Олега Табакова состоится встреча с создателями и актерами спектакля "Мольер avec amour". Гости увидят фрагмент постановки и зададут вопросы тем, кто над ней работал.

В мероприятии примут участие:



художник по костюмам Мария Боровская;

композитор и руководитель музыкальной части Алексей Елкин;

народный артист России Михаил Хомяков;

народный артист России Алексей Фисенко;

народный артист России Павел Шевандо.

Начнется мероприятие со вступительного слова художественного руководителя театра Владимира Машкова.

Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 23:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.