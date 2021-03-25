Москва онлайн: режиссер Максим Диденко расскажет о сотрудничестве театров с музеями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
27 марта в рамках ежегодной общегородской акции "Ночь театров" в Музее Москвы состоится паблик-ток, посвященный музейно-театральному сотрудничеству. О том, как музеи помогают создавать яркие запоминающиеся постановки, расскажут:
- театральный режиссер Юрий Квятковский;
- театральный режиссер Максим Диденко;
- художник Ксения Перетрухина;
- художник Алексей Трегубов.
Проведет беседу музыкальный критик Антон Флеров.
Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.