Москва онлайн: режиссер Максим Диденко расскажет о сотрудничестве театров с музеями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 марта в рамках ежегодной общегородской акции "Ночь театров" в Музее Москвы состоится паблик-ток, посвященный музейно-театральному сотрудничеству. О том, как музеи помогают создавать яркие запоминающиеся постановки, расскажут:



театральный режиссер Юрий Квятковский;

театральный режиссер Максим Диденко;

художник Ксения Перетрухина;

художник Алексей Трегубов.

Проведет беседу музыкальный критик Антон Флеров.

Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.