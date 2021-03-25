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Культура

17:28

Путин поручил проработать организацию русскоязычного песенного конкурса

культура

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и кабмину представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса. Об этом сообщает ТАСС.

25 марта глава государства проводит встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019–2020 годы.

Во время встречи пианист Олег Аккуратов обратил внимание президента на преобладание на музыкальных конкурсах песен на английском языке. Он предположил, что в музыкальной сфере недостает русскоязычных конкурсов.

"Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве, в администрации представить соответствующие предложения", – отреагировал Путин и добавил, что считает идею важной.

На встрече также обсуждался современный российский кинематограф. Президент обратил внимание, что на международные конкурсы от России обычно выставляют киноленты, повествующие о проблемах советского времени, хотя новейшая история не менее интересна.

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