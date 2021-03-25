Москва онлайн: Алексей Иванов расскажет об экранизации своих романов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

28 марта на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№22 писатель Алексей Иванов порассуждает на тему "Кино vs литература". Писатель расскажет о предстоящих экранизациях своих книг "Общага-на-Крови", "Сердце пармы" и "Пищеблок".

Алексей Иванов получил известность благодаря роману "Географ глобус пропил", по мотивам которого в 2013 году был снят одноименный фильм с Константином Хабенским в главной роли.

В творческой биографии писателя много книг об Урале и документальная кинокартина "Хребет России", которую он создал вместе с Леонидом Парфеновым.

Смотрите прямую трансляцию 28 марта в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.