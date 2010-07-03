Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице на плановом обследовании, самочувствие у нее нормальное. Об этом РИА Новости сообщила внучка актрисы.
"Это плановое обследование, Лидия Николаевна находится сейчас в больнице, но в хорошем самочувствии", – уточнила Анна Шукшина.
Ранее в СМИ появилась информация, что после возвращения из Испании артистка была экстренно госпитализирована.
В конце февраля сообщалось, что Федосееву-Шукшину доставили в больницу с повышенным давлением. Она пожаловалась на острую боль в груди. 1 марта ее выписали.
Лидия Федосеева-Шукшина является заслуженной и народной артисткой РСФСР. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Двенадцать стульев", "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину" и других. В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР. В ноябре 2018 года она вышла замуж за музыканта Бари Алибасова.
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