Памела Андерсон призвала запретить реалити-шоу

Актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон выступила за запрет трансляции реалити-шоу, сообщает "Газета.ру".
"Пожалуйста, больше никаких реалити-шоу и реалити-звезд. Это эпидемия мерзости, поверхностных соревнований, отвратительная и эксплуататорская для артистов", – написала она в своем микроблоге Twitter.
51-летняя актриса в своей карьере трижды участвовала в трех подобных шоу, в том числе и в индийской версии британского реалити-шоу Big Brother.
Андерсон стала одной из известнейших актрис США после того, как с 1992 по 1997 год она снималась в сериале "Спасатели Малибу". Его аудитория в отдельные периоды составляла около 1,1 миллиарда человек в неделю.
Андерсон также известна как зоозащитница. В феврале этого года она обратилась к президенту РФ с просьбой помочь в освобождении косаток и белух из центра передержки в Приморье. Кроме того, она имеет "крестницу" в РФ – самку дальневосточного леопарда Leo 38F.
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